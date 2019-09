Unieuro proroga la Apple Special Week fino al 30 Settembre!

Sarebbe dovuta scadere oggi la Apple Special Week di Unieuro, ma a causa dell'alta richiesta la catena italiana ha deciso di prorogarla per altri tre giorni ed ora la scadenza è prevista per il 30 Settembre. Gli sconti restano praticamente immutati, ma vediamo comunque insieme cosa propone.

L'offerta più succosa è quella che riguarda gli iPhone. L'Xr da 64 gigabyte in varie colorazioni è disponibile a 659 Euro, il 10% in meno rispetto ai 739 Euro di listino, mentre iPhone 7 da 32 gigabyte nero opaco passa a 419 Euro dai precedenti 459 Euro. In offerta anche iPhone Xs Max da 256 gigabyte, a 1279 Euro, mentre il modello Xs da 64 gigabyte è disponibile a 979 Euro.

Entra nel volantino anche iPhone 11 da 64 gigabyte, ma al prezzo pieno di 839 Euro, mentre iPhone 11 Pro da 512 gigabyte è disponibile a 1589 Euro, anche questo lo stesso di Apple.

Dal fronte dei MacBook, il MacBook Pro argento o grigio da 13,3 pollici è disponibile a 1299 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1549 Euro precedenti, mentre il MacBook Air oro, argento e grigio da 13,3 pollici passa da 1279 a 999 Euro.

Per quanto riguarda gli iPad invece il tablet con processore A10 e 128GB di memoria è disponibile a 349 Euro. Tra gli sconti troviamo anche Apple Watch Series 4 a 399 euro.