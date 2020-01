Unieuro proroga il Fuoritutto fino al 13 Febbraio: continuano gli sconti

Unieuro ha annunciato la proroga del "Fuoritutto", che sarà valido fino al 13 Febbraio prossimo. Le promozioni si rinnovano e continueranno anche nel corso delle prossime settimane, e come sempre abbracciano varie categorie di prodotti tra cui TV, smartphone ed accessori d'informatica.

Le AirPods 2 con case di ricarica Lightning e non wireless possono essere acquistate a 149 Euro, per un risparmio di 30 Euro rispetto ai 179 Euro di listino. Per coloro che sono interessati alle cuffie ed auricolari, le Samsung Galaxy Buds passano a 119,90 Euro, il 19% in meno dai 149 Euro precedenti.

Il Fuoritutto viene anche esteso su vari modelli di televisori. La TV Samsung Serie 7 UE55RU7400U da 55 pollici con pannello 4K è disponibile a 479 Euro, il 46% in meno dagli 899 Euro precedenti, mentre il modello UE49RU8000U da 49 pollici, anch'esso 4K, passa a 549 Euro, per un risparmio del 38% rispetto al prezzo di listino.

In sconto c'è anche il Sony KD-49XG9005 da 49 pollici, a 799 Euro, il 33% in meno dai 1199 Euro proposti in precedenza, mentre il Samsung Q70R QLED 4K da 75 pollici passa a 1999 Euro, con il Q80R 2019 da 65 pollici QLED a 1299 Euro.

L'Apple Watch Series 5 con cassa da 44mm, invece, passa a 469 Euro, mentre il Samsung Galaxy Active è disponibile a 179,90 Euro.