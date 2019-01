Unieuro proroga il Fuoritutto: tanti sconti su TV, smartwatch e smartphone

Nuovo volantino per Unieuro, che ha prorogato il Fuoritutto scaduto ieri fino al prossimo 13 Febbraio, proponendo degli interessanti sconti su TV, smartwatch, smartphone ed in generale su dispositivi legati all'elettronica ed informatica.

L'offerta dei televisori è limitata a quattro marchi: Samsung, Philips, Sony ed LG. Partendo Samsung, citiamo lo sconto del 47% applicato sulla UE65NU7400UXZT da 65 pollici 4K Ultra HD, che può essere acquistata ad 899 Euro rispetto ai 1699 Euro di listino. Sony propone la KD49XF9005 da 49 pollici Full LED 4K Ultra HD HDR a 999 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1299 Euro precedenti. Per quanto riguarda LG, in promozione porta la 49UK7550PLA a LED 4K a 599 Euro, mentre di Philips citiamo la 7300 Series da 43 pollici 4K UHD a 499 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone ed iPhone, Huawei Mate 20 da 128 gigabyte è disponibile a 549 Euro, il 31% rispetto al prezzo di listino di 799 Euro. iPhone Xr da 64 gigabyte è disponibile in varie colorazioni a 799 Euro, mentre il Samsung Galaxy S9+ da 256 gigabyte può essere acquistato a 699 Euro.

Fronte smartwatch, il Samsung Galaxy Watch è disponibile a 279,90 Euro, mentre Apple Watch Series 4 può essere acquistato a 429 Euro.

