Unieuro proroga il Sottocosto Online fino al 19 Giugno, le offerte

Piacevole sorpresa per gli utenti Unieuro. A poche ore dal lancio del nuovo volantino, la catena di distribuzione ha annunciato di aver prorogato il Sottocosto Online fino al prossimo 19 Giugno, proponendo una vasta gamma di offerte su vari prodotti d'elettronica ed informatica.

La Samsung Serie 7 UE40NU7180U da 40 pollici ad esempio può essere acquistata a 299 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399 Euro di listino. In offerta anche Xiaomi Mi 8 Lite, che può essere portato a casa al prezzo di 179,90 Euro, per un risparmio complessivo del 55% rispetto ai 399,90 Euro imposti dal produttore.

Tanti anche gli iPad Pro in offerta, con processore A10X di Apple e 64 gigabyte di memoria interna, che nelle varie colorazioni può essere acquistato a 429 Euro, il 41% in meno rispetto ai 739 Euro di listino.

Dal fronte PC, citiamo Lenovo IdeaPad 330-151KB con schermo da 15,6 pollici a 479,99 Euro, il 26% in meno rispetto ai 649 Euro precedenti.

Tornando ai televisori, citiamo anche la OLED 65 C8 PLA da 65 pollici di LG a 1699 Euro, il 46% in meno rispetto ai 3199 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

