Unieuro proroga il Sottocosto online fino all'8 Agosto

Unieuro ha annunciato di aver prorogato il Sottocosto precedentemente annunciato fino al prossimo 8 Agosto, solo online. Nella lista dei prodotti in offerta figurano come sempre anche dispositivi d'elettronica al consumo che potrebbero risultare interessanti.

Precisiamo da subito che la maggior parte dei prodotti in offerta in questo nuovo Sottocosto sono televisori.

A tal proposito, citiamo il Samsung UE40NU7190 da 40 pollici 4K Ultra HD a 399 Euro, circa 150 Euro in meno rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore. Salendo di dimensioni troviamo la Samsung UE49NU7170 da 49 pollici, sempre 4K Ultra HD, a 499 Euro, ma in questo caso il risparmio è del 33 per cento rispetto ai 749 Euro di listino. Alla promozione partecipa anche LG, con il 55UK6100 da 55 pollici, disponibile in promozione a 499 Euro, mentre Hitachi porta il 50HK14W641 da 50 pollici 4K a 399 Euro. Per gli amanti delle televisioni grandi, è disponibile anche il Samsung UE55NU7400U da 55 pollici 4K a 699 Euro, contro i 999 Euro precedenti.

Tra i portatili in offerta citiamo l'ASUS VivoBook S510UR-EJ295T 2.7GHz i7-7500U 15.6" a 649,99 Euro, contro gli 849 Euro di listino.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.