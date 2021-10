Unieuro prova il colpo da 90: quadrupla promozione su un TV 8K Samsung 2021

Mentre un po' tutti gli appassionati del mondo tech si chiedono cosa sta accadendo a Facebook, Instagram e WhatsApp, Unieuro effettua quello che sembra essere per certi versi un "colpo da 90". Infatti, la nota catena ha lanciato ben quattro promozioni relative a un TV QLED 8K di Samsung uscito nel 2021.

Partendo dallo sconto principale, Unieuro ha fatto scendere il prezzo del modello Samsung Series 8 QE65QN800A del 25%. In parole povere, di base è possibile risparmiare ben 1.000 euro, in quanto generalmente il costo del prodotto era di 3999 euro, mentre ora è pari a 2999 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro.

Non è tuttavia finita qui: infatti, basta premere sul pulsante "AGGIUNGI AL CARRELLO" per far scendere ulteriormente il costo del prodotto. La seconda promozione relativa al televisore è quella che consente di ottenere uno sconto del 5% direttamente in carrello tramite il portale Unieuro. In parole povere, così facendo il prezzo del prodotto scende a 2879,05 euro (30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni già incluse). Lo sconto totale, partendo da 3999 euro, è dunque di 1119,95 euro. Insomma, davvero niente male.

Tra l'altro, non manca una terza promozione. In questo caso, ci riferiamo alla possibilità, indicata direttamente nella pagina di Unieuro dedicata al prodotto, di usufruire eventualmente del bonus TV. In particolare, nell'apposito banner si legge: "fino a 100 euro di sconto nei negozi Unieuro". In quest'ultimo caso, però invitiamo caldamente a informarsi per bene. Infatti, ci sono diversi requisiti (ad esempio, bisogna avere un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro). In ogni caso, il modello QE65QN800ATXZT (nome completo del televisore scontato da Unieuro), rientra nella lista dei TV idonei secondo il portale del MISE. Potrebbe inoltre ovviamente interessarvi consultare la pagina del sito Web di Unieuro dedicata al bonus TV.

Se pensate sia finita qui, vi sbagliate. Infatti, a quanto pare c'è una quarta promozione. Infatti, dal regolamento dedicato all'iniziativa "Gioca d'anticipo, scegli NEO QLED" (sì, è pubblicato da MediaWorld, ma nel documento si fa riferimento anche al portale di Unieuro), apprendiamo che fino al 17 ottobre 2021 il modello QE65QN800ATXZT consente di accedere a un rimborso di 700 euro. Fate tuttavia molta attenzione, in quanto, nonostante il regolamento sembri estendere la promozione al 17 ottobre 2021, sul portale ufficiale di Unieuro c'è ancora la precedente scadenza del 30 settembre 2021 per quel che riguarda l'acquisto. Tuttavia, si fa riferimento alla presenza di termini e condizioni sul sito Web ufficiale di Samsung, che riporta invece la nuova scadenza del 17 ottobre 2021.

Insomma, non è chiaro se questa quarta promozione sia un errore. In ogni caso, se siete interessati, potreste pensare di informarvi per bene in merito. Noi riportiamo solamente quanto abbiamo scovato online, ma poi ovviamente spetta a chi di dovere gestire la situazione e comprendere se effettivamente le promozioni siano effettivamente cumulabili e così via. In questo specifico caso, potrebbe semplicemente essersi trattato di un "disguido". La situazione è infatti un po' "intricata".

Al netto di questo, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende il modello a 2999 euro (anche in questo caso sembra esserci il rimborso, ma chiaramente è sempre bene informarsi). I rivenditori di Amazon, invece, propongono questo prodotto a partire da 3260,80 euro.