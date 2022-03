Unieuro punta in alto: risparmio del 44% sul bundle doppio tablet Samsung

Andando oltre alle offerte di Unieuro su Smart TV Samsung, risulta interessante soffermarsi anche su altre promozioni relative alla società sudcoreana. Infatti, la ben nota catena ha avviato uno sconto importante su un bundle che include due tablet di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, l'accoppiata Samsung Galaxy Tab S7 FE (4/64GB, Wi-Fi) e Samsung Galaxy Tab A8 (3/32GB, Wi-Fi) viene adesso venduta a un prezzo pari a 499,90 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo di quanto proposto ammonterebbe a 899,80 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 44%, ovvero lo sconto è di 399,90 euro.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Fioriscono gli Sconti di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 27 marzo 2022. Per il resto, ricordiamo che la proposta relativa a Samsung Galaxy Tab A8 in omaggio è iniziata il 14 marzo 2022 e terminerà il 3 aprile 2022, come si può apprendere dal portale ufficiale di Unieuro. Potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per chi aveva già intenzione di acquistare due tablet.

Per il resto, se avete intenzione di approfondire i prodotti coinvolti, potete farlo consultando la nostra recensione di Samsung Galaxy Tab S7 FE (pubblicata a gennaio 2022) e alla notizia di annuncio di Samsung Galaxy Tab A8.