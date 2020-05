Unieuro punta su Samsung Galaxy A40: 70 euro in meno

Dopo aver fatto contenti gli appassionati di smartband con lo sconto su Xiaomi Mi Band 4, Unieuro continua ad avviare offerte su prodotti tecnologici. In particolare, la nota catena di elettronica ha scontato lo smartphone Samsung Galaxy A40.

Il dispositivo viene infatti venduto a un prezzo di 189 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Precedentemente, lo smartphone costava 259,90 euro, quindi il risparmio è pari a 70,90 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Bianco e Corallo, mentre le altre costano un po' di più. La variante del dispositivo di cui stiamo parlando è la 4/64GB.

Giusto per darvi il contesto, al momento in cui scriviamo Samsung Galaxy A40 viene venduto a un prezzo di quasi 200 euro su Amazon Italia (considerando anche i costi di spedizione) e costa 259,99 euro da MediaWorld. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe sicuramente interessare una certa tipologia di utenza che vuole portarsi a casa lo smartphone a un prezzo inferiore ai 190 euro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, quella di Samsung Galaxy A40 comprende un display Super AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core Exynos 7904 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, una GPU Mali-G71 MP2, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una doppia fotocamera posteriore da 16MP (f/1.7) + 5MP (f/2.2), una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0) e una batteria da 3100 mAh.

Non manca il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, al Bluetooth 5.0 e all'NFC. La porta USB Type-C è 2.0 ed è presente il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Sul retro, si trova un sensore di impronte digitali.