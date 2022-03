Unieuro raddoppia: arrivano le nuove offerte solo online con sconti fino al 3 Aprile 2022

Nel giorno in cui Unieuro lancia il nuovo volantino “Risparmio Vero”, la catena di distribuzione raddoppia ed in giornata odierna propone anche le nuove “Offerte Solo Online” valide fino al prossimo 3 Aprile 2022, con un’ampia gamma di prodotti in offerta.

Le AirTag possono essere acquistate a 29 Euro, in calo del 17% rispetto ai 35 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche il Lenovo IdeaPad 3, a 299,90 Euro, il 33% in meno rispetto ai 449,90 Euro imposti dal produttore. L’HP 255 G8 invece può essere acquistato a 449,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 599,90 Euro di listino, con un risparmio considerevole. L’Acer Aspire 5, invece, può essere portato a casa a 549,90 Euro, il 24% in meno rispetto ai 729,90 Euro di listino. Sempre restando in ambito informatica, è disponibile a prezzo ridotto anche l’Acer Nitro 5, a 1199 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

L’OnePlus Nord N100, invece, viene proposto a 149,99 Euro: in questo caso il risparmio è del 24% se si tiene conto che di listino costa 199 Euro.

La lista completa dei prodotti disponibili a prezzo ridotto tra le offerte solo online, attive fino al 3 Aprile 2022, può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.