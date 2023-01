Unieuro raddoppia: arrivano le offerte solo online fino all'8 Gennaio 2023

Al Vero Fuoritutto di Unieuro, si aggiunge un'altra promozione della catena di distribuzione che fino all'8 Gennaio 2023 propone le nuove offerte solo online.

L'iRobot Roomba 698 è disponibile a 189,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 319 Euro di listino, ma non si tratta dell'unico robot aspirapolvere in promozione: anche il Neato Robotics D8 è disponibile in offerta, a 179,99 Euro, in calo del 63% rispetto ai 499 Euro imposti dal produttore.

Tra gli smartphone segnaliamo anche l'OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, a 219,90 Euro, il 26% in meno rispetto ai 299,90 Euro imposti dal produttore, mentre iPhone 12 da 128 gigabyte passa ad 829 Euro, il 6% in meno rispetto agli 889 Euro di listino. Interessante anche la promozione sullo Xiaomi Redmi 9AT nella variante con 32 gigabyte di memoria, ad 89 Euro, il 25% in meno rispetto ai 119,99 Euro. OnePlus Nord N10 5G invece passa a 199,90 Euro, il 33% in meno rispetto ai 299 Euro di listino.

In sconto troviamo anche l'HP Victus nella versione con schermo a 15,6 pollici, AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 799,90 Euro, il 27% in meno rispetto ai 1099 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.