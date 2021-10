Unieuro raddoppia: non solo Sottoprezzo, ma anche offerte solo online fino al 24 Ottobre

Non c'è solo il nuovo volantino Unieuro con il Sottoprezzo in questo lunedì di Ottobre. La catena di distribuzione ha anche rilanciato le Offerte Solo Online che analogamente all'altro volantino saranno disponibili fino al 24 Ottobre prossimo. Anche in questo caso, in sconto troviamo tantissimi prodotti.

L'iMac da 24 pollici con display Retina e chip M1 viene proposto a 1499 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1719 Euro imposti dal colosso di Cupertino, il tutto a poche ore dal keynote Apple di stasera.

In offerta segnaliamo anche il TV TCL 43P610 da 43 pollici, che passa a 329,90 Euro, con un risparmio del 17% rispetto ai 399,90 Euro di listino, mentre l'Hisense A7100F da 64,5 pollici 4K Ultra HD passa a 599,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 699 Euro imposti dal produttore asiatico. Il Sony Bravia XR50X93J da 50 pollici, invece, passa ad 899,90 Euro, il 30% in meno dai 1299 Euro di listino. Sempre nella stessa categoria, segnaliamo anche il Philips 65PUS7406 da 65 pollici a 799,90 Euro.

Fronte indossabili, segnaliamo anche la promozione sullo smartwatch Garmin Venu SQ Music, che passa a 189,99 Euro, il 23% in meno dai 249 Euro di listino.

La lista completa prodotti disponibili a prezzo ridotto può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.