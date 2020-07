Unieuro, Realme 6 in offerta, superata Amazon: come ottenere lo sconto

Le ultime settimane si stanno rivelando particolarmente interessanti in campo di offerte tecnologiche. In particolare, le offerte a livello di dispositivi mobili si stanno facendo molto intriganti. Questa volta trattiamo una combinazione di promozioni relativa allo smartphone Realme 6.

Scendendo nel dettaglio, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 199,99 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era pari a 229,99 euro, quindi già così stiamo parlando di un risparmio di 30 euro. Tuttavia, in questi giorni la nota catena ha lanciato una promozione che consente di ottenere uno sconto extra del 5% su molti prodotti del catalogo.

Tra i dispositivi coinvolti, troviamo proprio Realme 6. Per usufruire di questa iniziativa, basta semplicemente aggiungere il prodotto al carrello e vedrete che il prezzo finale diventerà 189,99 euro, per un risparmio pari a 40 euro. Le colorazioni che rientrano nella promozione sono quelle Blu e Bianco. Il modello di Realme 6 in sconto è quello da 4/64GB.

Dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono lo smartphone a 198,90 euro. Insomma, grazie allo sconto extra del 5% attivo in questi giorni, l'offerta di Unieuro consente di portarsi a casa Realme 6 a un prezzo inferiore rispetto a quello di Amazon. Per il resto, vi ricordiamo che i dispositivi di Realme non sono disponibili, per il momento, sul sito ufficiale di MediaWorld.