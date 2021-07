Unieuro, Redmi 9T con batteria da 6000 mAh scontato del 20%: Amazon rilancia

Unieuro sta lanciando parecchie offerte relative a dispositivi mobili. In questo contesto, arriva anche una promozione legata allo smartphone Redmi 9T.

Più precisamente, il succitato dispositivo, che dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, viene venduto a 159,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, solitamente il prezzo dello smartphone sarebbe di 199,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 20%, ovvero di 40 euro. Non male, considerando anche il fatto che il dispositivo ha già un prezzo di partenza economico. Inoltre, Redmi 9T (da non confondere con Redmi Note 9T, altro dispositivo), viene proposto a 199,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi. In ogni caso, la promozione di Unieuro rimarrà attiva fino al 1 agosto 2021, in quanto rientra nell'iniziativa "Sottocosto".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld vende il dispositivo a 159,99 euro. Tuttavia, ad "avere la meglio" sono i rivenditori di Amazon Italia, dato che questi ultimi propongono lo smartphone a un costo pari a 139 euro. Tuttavia, tenete conto del fatto che al momento in cui scriviamo le unità disponibili risultano limitate.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost dall'ampia batteria (6.000 mAh in questo caso).