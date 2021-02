Unieuro regala un buono da 20 Euro da usare fino ad Aprile 2021

Con il lancio dei Lovely Days di Unieuro, che prendono il posto del "Fuoritutto", la catena di distribuzione consente anche di ottenere un buono da 20 Euro da utilizzare dal 1 Marzo al 18 Aprile 2021 nei negozi ed online.

Come leggiamo nel regolamento ufficiale dei Lovely Days, per ottenere il buono da 20 Euro è necessario effettuare almeno 100 Euro di spesa. Nel claim infatti è presente l'indicazione che "per ogni 100 Euro di spesa ricevi un buono da 20 Euro".

E' quindi necessario riempire il carrello raggiungendo l'importo minimo, completare l'acquisto (sia online che nei negozi) e, tramite la mail, riscuotere il buono da 20 Euro.

Non contribuiscono al raggiungimento di tale soglia minima i servizi di consegna ed installazione, le ricariche telefoniche, le gift card e le carte prepagate.

I buoni possono essere cumulati ed utilizzati tramite i canali classici di Unieuro (online ed in negozio) dal 1 Marzo al 18 Aprile 2021, su qualsiasi prodotto (anche promozionato) ad ecezione di PlayStation 5, le gamme styler Dyson Airwrap, le aspirapolveri Dyson V11, ma anche per servizi, gift card e carte per servizi prepagati.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo al regolamento dei Lovely Days in cui sono presenti tutte le clausole ed i punti vendita che aderiscono.