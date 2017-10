Unieuro regala un anno di cinema su 299 Euro di spesa!

Tempo di promozioni per Unieuro. La famosa catena di distribuzione, infatti, ha annunciato il lancio di un’offerta, valida da oggi 26 Ottobre, fino al 9 Novembre, su un acquisto minimo di 299 Euro, verranno regalati 12 ingressi al cinema.

I buoni verranno rilasciati ogni 299 Euro di spesa in un unico scontrino, per un massimo di quattro buoni a transazione (pari a 48 ingressi al cinema). Di 12 ingressi, undici saranno liberi ed uno dedicato (nelle FAQ si legge che “con ingresso libero si intende la visione di un filma libera scelta. Con ingresso dedicato si intende la visione del film “Justice League” per tutti coloro che riceveranno il Buono entro il 9 novembre 2017 e la visione del film “Ready Player One” per tutti coloro che riceveranno il Buono dal 10 novembre 2017”).

Una volta ricevuto il buono, entro quindici giorni toccherà effettuare l’inscrizione sul sito unannodicinemaunieuro.it e seguire le istruzioni per stampare un biglietto al mese per ogni film nei cinema che aderiscono alla convenzione.

Maggiori informazioni disponibili a questo indirizzo.