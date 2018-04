Unieuro regala un biglietto aereo andata e ritorno col nuovo volantino

Unieuro ha lanciato nel corso del fine settimana il nuovo volantino, che vede la collaborazione con Volagratis. La famosa catena di distribuzione del nostro paese, infatti, ha annunciato che regalerà un biglietto aereo andata e ritorno per una meta europea ogni 300 Euro di spesa.

Sono esclusi i voli nazionali, e la disponibilità varierà in base al periodo di viaggio e l'aeroporto di partenza, che ovviamente dovranno essere scelti dagli utenti.

Il nuovo volantino è valido fino al prossimo 3 Maggio e, come detto prima, si calcola su slot da 300 Euro. Ad esempio, acquistando in offera l'Hitachi 43HK15W64I, la smart tv ultra HD 4K ad un prezzo di 399 Euro, si avrà diritto ad un volo gratis andata e ritorno. Portando a casa il Samsung Galaxy S9 Plus da 256 gigabyte, in 20 rate da 54,95 Euro, i biglietti omaggio andata e ritorno di cui ha diritto l'utente saranno tre. Su Huawei P20 Pro, nella variante con doppia sim da 128 gigabyte, che ha un costo di 899,90 Euro, invece, si riceveranno due voli gratis andata e ritorno.

Il funzionamento del concorso è molto semplice: sullo scontrino o ricevuta d'acquisto gli utenti riceveranno un PIN da inserire a questa pagina, compilando il modulo presente. La registrazione potrà essere effettuata nei dieci giorni successivi all'acquisto in negozio o la ricezione del PIN via mail. Per la prenotazione del volo bisognerà utilizzare lo stesso indirizzo email inserito in fase di registrazione.

E' possibile registrare fino a due codici PIN insieme. In questo caso si riceverà un codice prenotazione valido per prenotare un volo per due persone.

