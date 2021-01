Unieuro regala un buono sconto da 50 Euro: dettagli e come ottenerlo

Nelle ultime ore sono stati tanti gli utenti iscritti al sito di Unieuro hanno ricevuto via mail un buono sconto da 50 Euro da utilizzare o online o nei negozi aderenti all'Unieuro Club. Vediamo come ottenerlo ed a chi è rivolto, con le eventuali restrizioni.

Nella mail, infatti, Unieuro chiede agli utenti il "supporto per aggiornare i tuoi dati personali ed esprimere le tue scelte relative al trattamento degli stessi". Cliccando sull'apposito pulsante, infatti, si viene reindirizzati al sito web della catena di distribuzione dove è richiesto l'aggiornamento di una serie di dati.

Unieuro, per ringraziare gli utenti del tempo dedicato, invierà un coupon da 50 Euro valido a fronte di una spesa minima di 300 Euro.

Secondo quanto riportato da molti, sarebbe possibile ottenere lo sconto da 50 Euro anche collegandosi al sito web della catena di distribuzione: come avvenuto anche in passato, infatti, Unieuro dovrebbe richiedere l'aggiornamento dei dati. Tuttavia, abbiamo provato ad effettuare il login ma non ci è comparso alcun avviso simile.

Voi, avete ricevuto il codice? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti.

Ricordiamo che è in corso il Fuoritutto di Unieuro, che propone sconti fino al 44% anche sui TV QLED di Samsung, oltre che su un'ampia gamma di prodotti.