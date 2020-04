Unieuro regala un buono sconto da 50 Euro ad alcuni utenti: come riceverlo

Importante offerta lanciata da Unieuro. La popolare catena di distribuzione infatti starebbe regalando un buono conto da 50 Euro ad alcuni utenti, a patto che questi aggiornino i loro dati personali. Non è chiaro però in che modo siano stati scelti, in quanto la procedura non funziona a tutti.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, la promozione sarebbe riservata solo a coloro che sono già in possesso di un account.

Una volta effettuato il login sul sito web, viene mostrato un pop-up in cui si viene invitati ad aggiornare i dati personali. A questo punto non sarà necessario effettuare alcuna modifica (a meno che non ci sia una necessità reale, come ad esempio per cambiare il numero di telefono o la mail), ma semplicemente confermare attraverso il pulsante.

Il sistema provvederà ad inviare una mail o un SMS con il codice promozionale da 50 Euro, che però potrà essere utilizzato solo a fronte di una spesa minima di 300 Euro sullo store online o presso gli Unieuro Club aderenti all'iniziativa. Il coupon scade il 23 Maggio 2020, ed al momento non è noto se siano previste restrizioni o meno.

Sottolineiamo ancora una volta che l'offerta non è accessibile da tutti, ed al momento non sono noti ulteriori dettagli. Fateci sapere se anche voi siete stati scelti o meno!

Vi ricordiamo che su queste pagine pubblichiamo quotidianamente le migliori offerte tech delle principali catene di distribuzione, inclusa Unieuro.