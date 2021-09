Unieuro Revolution, monitor da gaming Samsung scontato del 23%

Dopo aver trattato lo sconto avviato da Unieuro legato a un TV QLED di Samsung, torniamo ad approfondire le offerte lanciate in ambito tech della nota catena. Tra l'altro, analizziamo un'altra iniziativa promozionale legata al succitato brand sudcoreano, in quanto Unieuro ha messo in offerta un monitor da gaming di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung C24RG50 viene proposto a 159,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, siamo venuti a conoscenza del fatto che generalmente il costo del monitor ammonterebbe a 209,90 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 23%, dunque è possibile risparmiare 49,91 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Join The Revolution" di Unieuro, che resterà disponibile fino al 26 settembre 2021.

Certo, in passato ci sono state altre offerte relative a Samsung C24RG50, ma chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe riuscire a mettere le mani sul prodotto a un prezzo niente male. Ricordiamo che il monitor coinvolto dispone di un pannello LED da 23,5 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel, tempi di risposta di 4 ms e design curvo.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato un'offerta simile. Infatti, il monitor viene proposto a 159,99 euro. Tra l'altro, anche su Amazon il prezzo è sceso a 159,99 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa il prodotto.