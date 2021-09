Unieuro Revolution, SSD SATA Samsung 870 EVO scontato del 42%

Dopo l'errore di prezzo di Unieuro relativo a uno Smart TV 8K di Samsung, torniamo a trattare le offerte lanciate dalla nota catena. Questa volta sembra essere tutto confermato: Unieuro cha avviato uno sconto del 42% sull'SSD SATA 870 EVO di Samsung.

Più precisamente, il prodotto, nella sua variante da 250GB, viene proposto a un prezzo pari a 39,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. In parole povere, risulta possibile risparmiare 30 euro, in quanto dal sito Web della nota catena apprendiamo che generalmente il costo dell'SSD ammonterebbe a 69,99 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva fino al 26 settembre 2021, dato che rientra nell'iniziativa "Join The Revolution" di Unieuro.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online per quel che concerne il modello da 250GB dell'SSD SATA Samsung 870 EVO, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende il prodotto a 69,99 euro. Per quel che riguarda i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono l'SSD a partire da 56,49 euro (42,59 euro usato).

In ogni caso, se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung 870 EVO (pubblicata a febbraio 2021).