Unieuro Revolution, ultime ore: 41% di sconto su Samsung Galaxy S20 FE

Dopo aver trattato in linea generale gli sconti proposti da Unieuro in ambito smartphone, torniamo sull'argomento per approfondire un'offerta specifica. Infatti, vale pena soffermarsi nel dettaglio sulla promozione relativa allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Più precisamente, il succitato dispositivo viene proposto a 389,90 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. In quest'ultimo portale si può leggere che solitamente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 669 euro. Effettuando dei rapidi calcoli, si comprende che il possibile risparmio è del 41%, ovvero di 279,10 euro. Insomma, si tratta di una promozione che potrebbe effettivamente fare gola a un buon numero di utenti, considerata anche la qualità del prodotto, che abbiamo analizzato nella nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE.

In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa "Join The Revolution" di Unieuro, che rimarrà disponibile fino al 26 settembre 2021. Questo significa che la promozione sarà disponibile solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Tra l'altro, fino al 30 settembre 2021 è possibile accedere anche a un'offerta che propone in abbinata, a "un prezzo speciale", un wearable Samsung Galaxy. Per tutti i dettagli del caso, consigliamo di consultare il portale ufficiale di Unieuro. Per quel che concerne invece la scheda tecnica del prodotto, ricordiamo che la variante dello smartphone coinvolta è quella 4G con processore Qualcomm Snapdragon 865, ovvero il modello più recente.

Per il resto, analizzando rapidamente quanto proposto dagli altri principali store online in merito allo smartphone, abbiamo notato che MediaWorld venderebbe il prodotto a 412 euro, ma al momento in cui scriviamo il modello non risulta disponibile.