Unieuro rilancia 3 smart TV Samsung a metà prezzo: c'è modello QLED 2021

Con il lancio delle Offerte Solo Online di questa settimana, Unieuro ha introdotto nuovamente una moltitudine di dispositivi in promozione nel suo catalogo digitale: in questo contesto specifico riprenderemo 3 smart TV Samsung a metà prezzo, tra cui un QLED 2021 e un Crystal UHD con doppio sconto.

Partiamo però dal Samsung 32LS03TC appartenente alla gamma The Frame 2021, scontato da 569,89 Euro a 279,90 Euro e con cornice in abbinata a scelta. Si tratta di un televisore Full HD QLED da 32 pollici con sistema operativo Tizen, supporto allo standard HDR lato video, audio Dolby Digital Plus e decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Inoltre, grazie al suo design funziona egregiamente anche come quadro!

Segue quindi il modello Samsung UE55AU8070 del 2021, proposto a 429 Euro al posto degli 849,90 Euro di listino, ovvero il 49% in meno; tuttavia, c’è un buono da 50 Euro che consente di abbassare il prezzo di un altro prodotto acquistabile in seguito. Questo televisore ha uno schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, è compatibile con le tecnologie video HLG e HDR10+, Dolby Digital Plus sul fronte audio e, anche qui, DVB-T2 per il digitale terrestre.

Infine, a chiudere il trio è il TV Samsung QE55Q80A con display QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, DVB-T2, sistema operativo Tizen, tecnologie video HLG e HDR10+, AMD FreeSync per il gaming e decodifica audio Dolby Digital Plus. Il prezzo? 679,90 Euro anziché 1.499 Euro, con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi tramite PayPal.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione troverete anche 4 smartphone Samsung in sconto a meno di 250 Euro.