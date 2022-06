Unieuro rilancia 3 smartphone in offerta a meno di 200 Euro, ancora per pochi giorni

State cercando uno smartphone in promozione a un prezzo ridotto? Ebbene, nel contesto delle Offerte Solo Online ora proposte da Unieuro per questa settimana di giugno 2022 potrete trovare 3 smartphone in offerta a meno di 200 Euro, tra cui il rispettabile OnePlus Nord N100 e il Samsung Galaxy A22 5G.

Il più economico dei tre è proprio il OnePlus Nord N100, venduto a 149,99 Euro anziché 199 Euro. Questo modello ha il SoC Qualcomm Snapdragon 460 sotto la scocca, accompagnato lato memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione espandibile tramite microSD. A dare energia al tutto è una batteria da 5.000 mAh. Lo schermo è un IPS LCD FHD+ da 6,52” a massimo 90Hz, mentre lato fotocamera troviamo una lente anteriore da 8 MP e tre lenti sul retro rispettivamente da 13 MP, 2 MP e 2 MP.

A 169,99 Euro anziché 199,99 Euro troviamo il modello Samsung Galaxy A22 5G brandizzato TIM, caratterizzato da un display Super AMOLED HD+ da 6,4 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione, batteria sempre da 5.000 mAh e chipset MediaTek capace di arrivare a 2 GHz di clock. Sul retro troviamo, dunque, una configurazione quad-camera (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e, sul fronte, una lente singola da 13 megapixel.

Chiudiamo questo trio con lo smartphone realme C35 che scende da 199,99 Euro a 189,99 Euro; si tratta di una offerta minima, ma resta sempre un dispositivo piuttosto interessante. Esso è dotato, infatti, del chipset Unisoc T616, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sotto la scocca, assieme alla batteria da 5.000 mAh. Il display LCD è da 6,6 pollici FHD+, mentre il comparto fotocamera si compone di tre sensori sul retro (50 MP + 2 MP macro + 0,3 MP profondità) e uno anteriore da 8 megapixel.

