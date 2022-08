Unieuro rilancia due TV LG OLED 2021 a metà prezzo, diverse migliaia di euro in meno

Siete alla ricerca di un televisore di ultima generazione con un display particolarmente imponente per la vostra postazione cinema? Oltre agli smart TV QLED Samsung a metà prezzo da Mediaworld, in queste ultime giornate di agosto 2022 potrete trovare da Unieuro due smart TV LG OLED 2021 a diverse migliaia di euro in meno.

Il primo modello da noi scovato è l’LG OLED77A16LA con schermo Ultra HD 4K da ben 77 pollici di diagonale, compatibile con le tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, mentre mancano feature per il gaming come AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC. In compenso, lato audio abbiamo la codifica Dolby Atmos e DTS. Il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria WebOS 6.0, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo, dunque, scende da 3.899 euro a 1.999 euro, ergo del 48% rispetto al listino.

In alternativa, se volete un pannello ancora più grande e più funzionalità per il gaming potete trovare l’LG OLED83C14LA della serie C1 2021 a 4.299,53 euro anziché 7.999 euro. In questo caso il display è da 83 pollici e supporta non solo HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, ma anche AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC. Lato audio troviamo sempre le medesime tecnologie Dolby ma abbiamo due speaker più potenti, mentre OS e standard del digitale terrestre restano gli stessi del modello sopra citato.

Ovviamente si tratta di soluzioni piuttosto esagerate per l’utente medio, il cui acquisto è consigliato principalmente a coloro che sono disposti a pagare cifre importanti per un’esperienza ancor più avvolgente.

Se preferite modelli più compatti, da Mediaworld trovate anche due smart TV Sony 4K del 2022 con uno sconto doppio.