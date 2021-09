Unieuro rilancia offerte 'Da Non Perdere': laptop Lenovo, Apple Watch 6 e ASUS ZenFone 8

Mentre continua lo “Speciale Switch Off” da Unieuro, la catena di negozi italiana ha rinnovato le offerte online “Da Non Perdere” con scadenza prevista tra nove giorni. Tra di esse, in questa occasione riprenderemo in particolare un computer portatile Lenovo, lo smartwatch Apple Watch Serie 6 e lo smartphone ASUS ZenFone 8.

Il laptop in questione è il modello Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 proposto a 649,90 Euro anziché 749,90 Euro, dotato di display Full HD da 14 pollici e, sotto la scocca, processore AMD Ryzen 5 5500U da 2,1 GHz di clock base e 4 GHz Turbo, SSD per 512 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e supporto allo standard Wi-Fi 6.

Lo smartphone ASUS ZenFone 8 scende invece da 819 Euro a 649 Euro e giunge con schermo AMOLED Full HD+ da 5,92 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 888, 256 GB di archiviazione interna, 16 GB di RAM, batteria da 4.000 mAh e, per il comparto fotocamera, doppio sensore posteriore (64 MP + 12 MP) e singolo per i selfie da 12 MP.

Chiude il trio di prodotti lo smartwatch Apple Watch Serie 6 color oro scontato da 439 Euro a 409 Euro, variante con quadrante da 40mm, schermo OLED, sistema operativo watchOS 6 all’accensione e 32 GB di memoria.

Ricordiamo, in conclusione, che oggi Unieuro ha anche annunciato i Dyson Technology Days che prenderanno il via il 1° ottobre 2021.