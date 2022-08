Unieuro rilancia Offerte Solo Online: sconti su condizionatori e POS fino 21 agosto

Contemporaneamente al volantino Back to School con offerte su computer da gaming, Unieuro include sul suo sito le consuete Offerte Solo Online rinnovate questa volta fino al 21 agosto prossimo: tra i tanti prodotti, spiccano soprattutto condizionatori e lettori POS per carte di credito.

Partiamo proprio da questi ultimi: la catena di distribuzione italiana propone il modello SumUp Air con base di ricarica a 29,99 Euro al posto di 39,99 Euro, lettore di carte molto semplice per accettare pagamenti in negozio e anche fuori sede. Altrimenti, è possibile trovare il più elaborato SumUp 3G con stampante annessa a 119,99 Euro anziché 149,99 Euro, con il quale si ottengono immediatamente le ricevute in tutta comodità.

Venendo ai condizionatori, Unieuro rilancia il modello De’Longhi PAC ES72 Classic a 349,99 Euro al posto di 499,99 Euro, modello portatile monoblocco che funge anche da deumidificatore e ventilatore. Altrimenti, il modello Argoclima Loki Plus da 391,93 Euro funziona anche per il riscaldamento, rivelandosi adatto a ogni stagione.

Non mancano poi offerte su smartphone per ogni fascia di prezzo: OnePlus Nord N100 scende da 199 Euro a 149,99 Euro ed è ormai una occasione presente ogni settimana da Unieuro, accompagnata poi da OnePlus Nord a 299 Euro e OnePlus 8T a 499 Euro. La new-entry di questa settimana è ASUS ZenFone 9, il quale scende da 799 Euro a 729 Euro.

Per ogni dettaglio sull’iniziativa settimanale, però, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata.

Altrimenti, ricordiamo che il Vero Fuoritutto da Unieuro continuerà fino al 21 agosto.