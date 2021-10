Unieuro rilancia le Offerte Solo Online di fine Ottobre: sconti fino ad Halloween

Dopo aver parlato degli Halloween Days di Unieuro, torniamo nuovamente sul sito web della catena di distribuzione d'elettronica che in giornata odierna, lunedì 25 Ottobre 2021, ripropone le "Offerte Solo Online" attive fino al prossimo 31 Ottobre.

Tra le offerte segnaliamo il caricatore MagSafe di Apple a 35 Euro, il 22% in meno rispetto ai 45 Euro di listino, con un risparmio di 10 Euro netti. In sconto segnaliamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 e GPU 8-core, a 1249 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1429 Euro di listino.

Sempre tra i laptop, segnaliamo anche il computer portatile HP 250 G7 a 329,90 Euro, con un risparmio del 10% rispetto ai 369 Euro di listino.

Il televisore Sony Bravia XR-65A80J da 65 pollici, invece, viene proposto a 1999 Euro, il 23% in meno rispetto ai 2599 Euro imposti dal produttore asiatico. Il Sony Bravia KD-5089J da 50 pollici invece passa ad 899,90 Euro, rispetto ai 1149 Euro di listino. La Sony BRAVIA XR55X93J da 55 pollici, invece, è disponibile a 999 Euro.

L'iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, invece, viene proposto a 729 Euro, il 5% in meno rispetto ai 769 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti disponibili a prezzo ridotto può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.