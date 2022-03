Unieuro rilancia Offerte Solo Online: prodotti di tutti i giorni in sconto anche del 60%

È iniziata un'altra settimana e questo non può che significare che, lasciata indietro la precedente iniziativa Offerte solo Online di Unieuro, che è scaduta nella giornata del 6 marzo 2022, è giunto il momento di un nuovo "round" di promozioni. Si arriva anche al 60% di sconto su "prodotti di tutti i giorni".

A cosa ci riferiamo? Ebbene, Unieuro ha deciso non solo di riproporre un risparmio del 60% sul pacco da 4 batterie AAA monouso di Energizer, che viene dunque venduto a 1,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro (al posto dei precedenti 4,99 euro), ma anche di mettere al centro di un altro sconto del 60% il pacco da 4 batterie AA monouso di Energizer. Il prezzo è anche in questo caso di 1,99 euro (anziché 4,99 euro).

Insomma, se dovete fare scorte di batterie, potrebbe essere la vostra occasione. Tuttavia, chiaramente le promozioni non si soffermano solamente su questa tipologia di prodotti, andando ad abbracciare anche molte altre categorie. Potete trovare tutti i dettagli del caso nella pagina del portale Unieuro dedicata alle Offerte Solo Online, che continueranno ora fino al 13 marzo 2022, ma vi facciamo qualche altro esempio pratico in questa sede.

Per intenderci, nell'ambito dell'iniziativa promozionale c'è anche un possibile risparmio del 32% su una scheda microSDXC Classe 10 da 128GB di SanDisk, venduta ora a 24,99 euro (al posto di 36,99 euro). Non mancano poi parecchi sconti su cartucce per la stampante. Insomma, l'iniziativa di Unieuro può potenzialmente risultare intrigante per portarsi a casa a prezzo scontato prodotti che possono tornare utili nell'ambito quotidiano.