Unieuro rilancia sulle Offerte Solo Online: risparmi anche oltre il 50%

Non c'è solamente il volantino Ogni Momento è Buono da Unieuro. Infatti, sono attive anche diverse altre iniziative promozionali, ad esempio quella legata agli sconti disponibili solamente online.

A tal proposito, ora che è terminata la precedente iniziativa Offerte Solo Online di Unieuro, che è durata fino al 13 febbraio 2022, la popolare catena ha deciso di rinnovare ulteriormente il periodo di sconti per coloro che sono soliti fare acquisti tramite il Web. Le nuove promozioni rimarranno infatti attive fino al 20 febbraio 2022 e non sono di certo pochi i prodotti in sconto in questo contesto.

Per farvi degli esempi concreti, c'è un possibile risparmio del 50% sulla lavastoviglie a scomparsa totale Hotpoint HIC 3B+26, proposta adesso a un prezzo pari a 349,90 euro (anziché i precedenti 699,90 euro). Si fa inoltre notare lo sconto del 52% sul forno elettrico Hotpoint FA2 840 P IX HA, venduto ora a 329,90 euro (al posto di 699,90 euro).

Passando al mondo degli smartphone, troviamo invece, ad esempio, un possibile risparmio del 21% sullo smartphone Redmi Note 10S "brandizzato" Vodafone, che viene proposto a un costo di 219 euro (anziché 279,99 euro). Insomma, ci sono diverse offerte consistenti, che tra l'altro vengono accompagnate dall'iniziativa che permette di ricevere un coupon da 20 euro ogni 100 euro di spesa (vi invitiamo a informarvi per bene in merito, se siete interessati).