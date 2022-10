Unieuro rilancia le offerte solo online: sconti fino al 6 Novembre 2022

Nel giorno di Halloween, Unieuro lancia le nuove offerte solo online che saranno attive fino al prossimo 6 Novembre 2022, e che abbracciano tantissime categorie legate all'elettronica di consumo ed informatica.

Le AirTag, nella confezione con un singolo localizzatore Bluetooth, possono essere acquistate a 29 Euro, in calo del 25% rispetto ai 39 Euro di listino.

In offerta però segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, a 279,90 Euro, il 20% in meno rispetto ai 349,90 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la promozione proposta sul Motorola moto e20, che viene proposto a 94,99 Euro, in calo del 32% rispetto ai 139,99 Euro di listino. OnePlus Nord 2T 5G, invece, viene proposto a 449,90 Euro, su cui viene proposto un risparmio dell'11% rispetto ai 509,90 Euro di listino.

Interessante anche lo sconto su Huawei Band 7 AMOLED, a 49,99 Euro, in calo del 16% rispetto ai 59,99 Euro imposti dal produttore.

Tra i laptop in offerta, invece, segnaliamo l'MSI Katana GF66, nella versione da 15,6 pollici con processore Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte. In questo caso il prezzo proposto è di 1299 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina delle singole offerte. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.