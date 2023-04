Unieuro rilancia le offerte solo online: sconti solo fino al 9 Aprile 2023

Come da protocollo ad inizio settimana, Unieuro lancia le nuove offerte solo online, che fino al 9 Aprile 2023 propongono tanti sconti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica, esclusivamente sul sito web della catena.

L'aspirapolvere Dyson V8 Origin è disponibile a 299 Euro, il 9% in meno rispetto ai 329 Euro di listino, ma i protagonisti sono anche i laptop.

Ad esempio, l'HP 15S nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i3 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 399 Euro, il 33% in meno dai 599 Euro di listino. L'ASUS TUF Dash F15 con display da 15,6 pollici, Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte invece viene proposto a 949 Euro, in calo del 36% dai 1499 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte, che passa ad 879,90 Euro, il 16% in meno dai 1049 Euro di listino. L'MSI Katana GF66 da 15,6 pollici con Intel Core i7 ed SSD da 512GB invece è disponibile a 999 Euro.

La smart tv Hisense 32A5700FA da 32 pollici HD a LED invece passa a 179 Euro, il 36% in meno dai 279,90 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.