Unieuro rilancia le offerte a tempo: iPhone, iPad ed Apple Watch in sconto

In giornata odierna Unieuro rinnova le "Offerte a tempo", che saranno disponibili per i prossimi giorni con un'ampia gamma di prodotti in offerta. Tra i protagonisti segnaliamo una serie di sconti molto interessanti sui prodotti Apple.

L'iPhone 13 da 256 gigabyte viene proposto a 949 Euro, con un risparmio del 10% rispetto ai 1059 Euro di listino. Il dispositivo è disponibile in varie colorazioni, con possibilità di scegliere la consegna a domicilio a costo zero. L'offerta sarà disponibile fino al 23 Febbraio 2022, ed è anche possibile effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal per una maggiore sicurezza.

L'iPhone 13 Mini da 256 gigabyte, invece, passa ad 869 Euro: lo sconto è del 9% dai 959 Euro imposti dal produttore, ed anche in questo caso l'offerta è valida fino al 23 Febbraio 2022.

Sempre restando in ambito Apple, segnaliamo l'Apple Watch SE, GPS Only con cassa da 40mm in alluminio a 269 Euro rispetto ai 309 Euro precedenti, mentre la variante da 44mm scende a 299 Euro dai 339 Euro imposti dal produttore.

L'iPad Pro da 11 pollici con chip M1 di terza generazione, WiFi Only, con 256 gigabyte di memoria interna passa ad 899 Euro, con un risparmio del 10% dai 1009 Euro di listino. La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.