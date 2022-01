Unieuro rilancia le Offerte a Tempo: sconti su Fire Stick, iPhone ed iPad

Unieuro rilancia e rinnova oggi le Offerte a Tempo, che saranno disponibili fino al prossimo 23 Gennaio 2022 e propongono ancora una volta un'ampia gamma di sconti e promozioni su tantissimi prodotti d'informatica ed elettronica.

Amazon Fire TV Stick Lite è disponibile a 22,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino. In sconto troviamo però anche l'Amazon Fire TV Stick 2021, al prezzo di 24,99 Euro: in questo caso la riduzione è di 15 Euro rispetto ai 39,99 Euro imposti dal produttore, per uno sconto pari al 37%. Amazon Fire TV Stick 4K invece viene scontata a 34,99 Euro, il 41% in meno rispetto ai 59,99 Euro di listino, mentre l'Amazon Fire TV Stick 4K Max è disponibile a 39,99 Euro, un risparmio del 38% dai 64,99 Euro di listino. Segnaliamo in sconto anche l'Amazon Fire TV Cube, a 79,99 Euro.

L'iPhone 12 da 64 gigabyte, invece, è disponibile al prezzo di 749 Euro, il 10% in meno rispetto agli 839 Euro di listino imposti dal colosso di Cupertino. Unieuro propone un'ampia gamma di colorazioni. Disponibile a prezzo ridotto anche l'iPad Pro da 12,9 pollici con chip M1 e 128 gigabyte di memoria interna, a 1099 Euro, il 9% in meno rispetto ai 1219 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.