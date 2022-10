Unieuro rilancia PC desktop MSI con RTX 3060 Ti a 650 euro in meno

Al netto delle nuove Offerte Solo Online della settimana, Unieuro lancia una promozione speciale su un PC da gaming MSI. Per un periodo di tempo non specificato, un MSI Infinite con RTX 3060 Ti è disponibile a 650 euro in meno: vediamo nel dettaglio com’è questo modello.

Al centro della iniziativa citata è il computer da gaming MSI MAG Infinite S3 11TG-277IT, il quale si presenta con il caratteristico design del produttore asiatico e con componenti di fascia alta come la detta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti e il processore Intel Core i7-11700F da massimo 4,9 GHz di frequenza. Lato memoria troviamo poi 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz, oltre a un singolo SSD da 1 TB. Il sistema operativo già installato è Windows 11 Home, mentre l’alimentatore è da 500W.

Solitamente la catena di distribuzione propone questo computer a 2.149 euro; in queste settimane, però, scende a 1.499 euro grazie a un taglio del 30%. Il pagamento può essere completato in un’unica soluzione o, altrimenti, in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. La consegna a domicilio è gratuita, ma è possibile anche optare per il ritiro in negozio presso un punto vendita vicino.

Come già specificato, non ci sono indicazioni riguardanti le tempistiche di validità dell’offerta. Per questo motivo, consigliamo di procedere con l’acquisto rapidamente se dovesse risultare di vostro interesse.

Sempre presso Unieuro, poi, segnaliamo la disponibilità del volantino Sconti d’Autunno fino al 27 ottobre.