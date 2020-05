Unieuro rilancia su Samsung Galaxy A20e, superando l'offerta di MediaWorld

Dopo lo sconto sul televisore TV LG OLED B9, Unieuro ha avviato un'interessante offerta lato smartphone. In particolare, ci riferiamo allo sconto relativo allo smartphone Galaxy A20e.

Quest'ultimo modello è infatti al centro di una "guerra al minor prezzo" che vede contrapposte le due note catene "rivali", ovvero MediaWorld e appunto Unieuro. La prima ha portato il prezzo di Galaxy A20e a 135,15 euro. In precedenza il costo era di 169,99 euro, quindi il risparmio è pari a 34,84 euro. Tuttavia, Unieuro ha rilanciato, "giocando" sul filo del centesimo: il prezzo in questo caso è di 135 euro. Precedentemente il dispositivo costava 169,90 euro, dunque qui il risparmio è di 34,90 euro.

Insomma, stiamo veramente parlando di centesimi, ma è interessante notare quanto questa "battaglia" stia portando sempre più giù il prezzo dello smartphone coinvolto. Pensate che giusto qualche giorno fa da Unieuro il prezzo era di 159 euro, come vi avevamo fatto sapere in questa notizia. In ogni caso, la variante di cui stiamo parlando è quella da 3/32GB. Le colorazioni disponibili a questo prezzo da Unieuro sono Nero e Bianco, mentre quella Blu e quella Corallo costano ancora 159 euro.

Per darvi un quadro completo, abbiamo analizzato il prezzo di Samsung Galaxy A20e anche su Amazon Italia. Tutti i rivenditori che abbiamo trovato non riescono a superare l'offerta di Unieuro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per mettere le mani su questo smartphone.