Unieuro rilancia Samsung Galaxy Book e Galaxy Watch 4 in offerta, che prezzi!

Con il rinnovo delle Offerte Solo Online da Unieuro, valide fino al 20 marzo 2022, possiamo trovare presso la catena di distribuzione una nuova serie di promozioni alquanto interessanti. Tra le tante, segnaleremo in questa occasione le offerte del momento su Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Book.

Lo smartwatch di ultima generazione Galaxy Watch 4 è disponibile nella versione con cassa da 40 mm a 199,99 Euro al posto di 269,90 Euro, ovverosia il 25% in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno smartwatch con schermo Super AMOLED da 1,2 pollici con cinturino in silicone e cassa in alluminio resistente all’acqua fino a 5 ATM. Troviamo la compatibilità con GPS Galileo e GLONASS, 16 GB di archiviazione, batteria da 247 mAh e supporto all’NFC. Il sistema operativo, invece, è WearOS.

In alternativa, se preferite una cassa dalle dimensioni superiori potrete aggiudicarvi il Galaxy Watch 4 da 44 mm in sconto da 299,90 Euro a 219,99 Euro, per un taglio del 26%. Le specifiche e le funzionalità offerte non variano, quindi si tratta di una semplice scelta personale.

Concludiamo la lista con il computer portatile Samsung Galaxy Book che scende da 849,90 Euro a 599 Euro, dotato di uno schermo LCD Full HD da 15,6 pollici, 8 GB di RAM LPDDR4x, 256 GB di archiviazione interna in formato SSD e processore Intel Core i5-1135G7 da 2,4 GHz base e 4,2 GHz Turbo. Il sistema operativo al lancio è Windows 11 Home, quindi il dispositivo sarà già aggiornato all’ultima iterazione dell’OS firmato Microsoft.

Oltre a queste offerte potrete trovare anche altri dispositivi in promozione nel contesto del volantino primaverile “Fioriscono Gli Sconti” attivo fino al 27 marzo 2022.