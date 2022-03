Unieuro rilancia TV LG OLED a 1.030 Euro in meno, con auricolari di fascia alta in regalo

Oltre allo smart TV Sony a 450 Euro in meno fino al 3 aprile 2022, in quest’ultima giornata di marzo 2022 potrete trovare da Unieuro anche uno smart TV LG OLED 2021 a ben 1.030 Euro in meno e, pensate un po’, riceverete in regalo anche gli auricolari LG Free Tone FP5.

Il televisore in questione è, nello specifico, il modello LG OLED65C15LA lanciato nel 2021 e dotato di schermo OLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale e refresh rate nativo pari a 120Hz, con supporto agli standard HLG, HDR10, Dolby Vision IQ, tecnologie video per gaming AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, VRR, ALLM e sistema audio Dolby Atmos. Il sistema operativo in dotazione è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0 e, ovviamente, troviamo il decoder DVB-T2 integrato per soddisfare gli ultimi standard del digitale terrestre.

Il prezzo a cui viene venduto dalla catena di distribuzione italiana è pari a 1.799 Euro, per un calo del 36% rispetto al prezzo di listino pari a 2.828,99 Euro. Compresi nel prezzo e in regalo, poi, troverete anche gli auricolari LG Free Tone FP5 fino a esaurimento scorte. L’acquisto potrà essere completato online con successivo ritiro in negozio, così da assicurarvi rapidamente la coppia di dispositivi.

Ricordiamo, in conclusione, che da Unieuro è attivo il volantino “Risparmio Vero” fino al 10 aprile 2022.