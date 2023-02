Unieuro rilancia Xiaomi 12 da 256 GB a quasi metà prezzo

Nello stesso giorno in cui Unieuro propone nuove Offerte Solo Online, valide per questa ultima settimana di febbraio 2023, segnaliamo dalla stessa catena di distribuzione la disponibilità dello smartphone Xiaomi 12 a quasi metà prezzo grazie a un taglio del 44% sul listino: ecco i dettagli chiave della promozione.

Il dispositivo mobile interessato si presenta con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, oltre alla batteria da 4.500 mAh e, sempre sotto la scocca, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con frequenza massima di 3 GHz. Lo schermo installato è un AMOLED FHD+ da 6,28 pollici di diagonale la cui frequenza di aggiornamento massima è di 120Hz, mentre il setup fotocamera è composto da una lente principale anteriore da 32 MP e tre sensori sul retro, con main da 50 megapixel.

Xiaomi 12 normalmente costerebbe 899,90 euro ma, con questa imperdibile offerta valida grazie al volantino “Sconti Batticuore” disponibile fino al 2 marzo prossimo, scende a 499 euro. La consegna a domicilio viene effettuata a costo zero entro due giorni dall’acquisto o, nel peggiore dei casi, entro cinque giorni. Se preferite provarlo il prima possibile, però, potete richiedere il ritiro in negozio. Il pagamento può inoltre essere completato in unica soluzione o in tre rate senza interessi grazie a Klarna e PayPal.

Segnaliamo, infine, che questa offerta potrebbe risultare attiva anche nei punti vendita Unieuro in tutta Italia oltre che sul sito ufficiale.