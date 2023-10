Unieuro rimborsa fino a 300 Euro sull'acquisto di un nuovo TV: offerta fino al 22 Ottobre

Parallelamente ai nuovi sconti solo online di Unieuro, la catena di distribuzione propone anche una nuova promozione che fino al 31 Ottobre 2023 propone un rimborso fino a 300 Euro sull’acquisto di un TV di qualsiasi band a partire da 349 Euro.

Come si legge direttamente nella pagina dedicata su Unieuro, la promozione si basa sulla valutazione del TV usato a casa, e si articola su più fasce:

Per un prezzo di acquisto compreso tra 349 e 499,99 Euro, è previsto un valore di valutazione per il vecchio TV di 100 Euro

Per un prezzo di acquisto compreso tra 500 ed 899,99 Euro, è previsto un valore di valutazione del vecchio TV di 150 Euro

Per un prezzo d’acquisto tra 900 e 1698,99 Euro, il valore di valutazione del vecchio TV è di 200 Euro

Per un prezzo di acquisto oltre i 1699 Euro il valore di valutazione del vecchio TV è di 300 Euro.

Il vecchio TV deve essere spedito ad Unieuro e deve rispettare i seguenti requisiti:

TV a schermo piatto (flat screen LED, OLED, LCD, plasma) di qualsiasi marchio e modello non danneggiato e perfettamente funzionante, in buone condizioni estetiche

Deve essere in grado di ricevere il segnale DVB-T tramite il tuner integrato

Nelle confezione deve essere presente l’alimentatore esterno

Non sono compatibili i TV a tubo catodico, a retroproiezione e quelli dotati di ricevitore analogico, per cui non è prevista alcuna valutazione. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente nel regolamento.