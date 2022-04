Unieuro rimborsa fino a 350 Euro sull'acquisto di un nuovo PC o Mac: i dettagli

Mentre Mediaworld lancia il volantino di Pasqua 2022, Unieuro propone la promozione “Cambia il Tuo PC!”, che fino al 24 Aprile 2022 permette di ottenere 350 Euro di rimborso sull’acquisto di un PC fisso o portatile di qualsiasi marca, Apple inclusa.

Come leggiamo nella pagina dedicata sul sito di Unieuro, il funzionamento è molto semplice: è necessario acquistare un prodotto tra quelli promozionati (qui trovate la lista) da oggi 11 Aprile al 24 del mese in un negozio Unieuro o sul sito web della catena di distribuzione. A questo punto è necessario verificare il valore di valutazione per il proprio usato ed inoltrare la richiesta entro 15 giorni dall’acquisto.

Unieuro provvederà ad effettuare le verifiche del caso e quindi, dopo aver inviato la conferma, si potrà spedire il dispositivo usato entro 15 giorni dalla data d’approvazione.

Una volta ricevuto il prodotto, i tecnici Unieuro completeranno le verifiche ed entro 30 giorni dalla convalida provvederanno ad inviare il bonifico sull’IBAN indicato in fase di registrazione.

Si tratta senza dubbio di un’ottima promozione per coloro che intendono cambiare PC e che vogliono dare dietro il proprio laptop o computer ormai vecchi o obsoleto. Ricordiamo ancora una volta che l’offerta sarà attiva fino al 24 Aprile 2022, motivo per cui avete tutto il tempo per poterne approfittare.