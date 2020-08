Unieuro rinnova FuoriTutto: offerte su smartphone, TV e molto altro

Dopo aver lanciato il volantino FuoriTutto, che era valido fino al 16 agosto 2020, Unieuro ha deciso di rinnovare l'iniziativa, proponendo ulteriori sconti su smartphone, TV, notebook e chi più ne ha più ne metta.

Più precisamente, la nota catena ha deciso di estendere "FuoriTutto" fino al 27 agosto 2020. L'iniziativa prevede sconti fino al 60% e consegna gratuita su molti prodotti tecnologici. In un messaggio di posta elettronica inviato ad alcuni utenti, Unieuro mette in evidenza i seguenti sconti, che riportiamo a titolo di esempio.

HP Notebook 15S-FQ1076NL : 599,99 euro (al posto di 699,99 euro, sconto di 100 euro);

: 599,99 euro (al posto di 699,99 euro, sconto di 100 euro); Samsung TV Series 7 UE55TU7170U 4K : 429 euro (in precedenza 549 euro, sconto di 120 euro);

: 429 euro (in precedenza 549 euro, sconto di 120 euro); Xiaomi Redmi Note 8 Pro : 219 euro (al posto di 299,90 euro, sconto di 80,90 euro);

: 219 euro (al posto di 299,90 euro, sconto di 80,90 euro); Haier Frigorifero AFE735CHJ: 499 euro (in precedenza 749 euro, sconto di 250 euro).

Non mancano ovviamente molti altri prodotti in sconto: potete trovare tutte le offerte sul sito ufficiale di Unieuro. Insomma, la nota catena ha deciso di rinnovare l'iniziativa "FuoriTutto", che nelle ultime settimane ha scontato alcuni dispositivi che potrebbero fare gola a una certa tipologia di utenti. Giusto per citare l'ultimo in ordine cronologico, i più attenti tra di voi avranno già adocchiato lo sconto su Apple iPhone SE 2020. Le offerte attivate in data odierna rimarranno disponibili per le prossime settimane, fino al succitato 27 agosto 2020.