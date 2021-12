Unieuro rinnova Last Minute Xmas e Natalissimi: ci sono anche gli Apple Last Minute

Vi ricordate dell'iniziativa Last Minute Xmas di Unieuro (nonché di quella "I Natalissimi", entrambe originariamente in scadenza il 24 dicembre 2021)? Ebbene, si è deciso di rinnovare le offerte per qualche giorno.

Infatti, come potete vedere sul portale ufficiale di Unieuro, sia le promozioni legate a "Last Minute Xmas" che quelle relative a "I Natalissimi" sono state "prolungate" fino al 30 dicembre 2021. Questo significa che, nonostante Natale sia passato, potrebbe ancora interessarvi dare un'occhiata ai vari sconti relativi ai prodotti tech (magari comprando per voi stessi qualcosa che amici e parenti non vi hanno "fatto recapitare" sotto l'albero).

Per farvi degli esempi concreti in merito alle promozioni attive, che chiaramente potete approfondire in modo completo in autonomia, dovete sapere che nell'ambito della rinnovata iniziativa "Last Minute Xmas" c'è uno sconto del 50% sulla smartband Xiaomi Mi Smart Band 5. Infatti, quest'ultima viene proposta a 19,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro (anziché 39,99 euro).

Per il resto, ricordiamo che da Unieuro fino al 30 dicembre 2021 c'è anche l'iniziativa "Il Sottocosto Continua". Inoltre, ci sono le promozioni "Apple Last Minute", attive in questo caso fino al 31 dicembre 2021. Insomma, le offerte non mancano di certo anche in questi ultimi giorni che ci conducono verso Capodanno (e verso il 2022).