Unieuro rinnova il Manà Manà Black Friday: nuove offerte fino al 18 Novembre

Unieuro rinnova in giornata odierna il suo Manà Manà Black Friday, con una serie di promozioni che saranno attive fino al prossimo 18 Novembre nei punti vendita e nei negozi sparsi sul territorio nazionale. Ad essere interessati, come sempre, tanti prodotti d'elettronica.

Tra i TV, il Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici è disponibile a 599,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 799,90 Euro di listino, mentre il modello della stessa linea ma da 55 pollici passa a 699 Euro, con un risparmio del 33% rispetto ai 1049 Euro di listino. In offerta anche l'UE50AU9070 da 50 pollici, a 599,90 Euro, in calo del 25% rispetto ai 799,90 Euro di listino, mentre il QE55Q70A da 55 pollici passa a 749 Euro. L'LG OLED 48A1 da 48 pollici ,invece, viene proposto ad 899,90 Euro, il 39% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A12 a 139,99 Euro, il 22% in meno dai 179,90 Euro di listino, mentre l'Oppo A53s è disponibile a 159,99 Euro: in questo caso la riduzione è del 20%. Lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro invece è disponibile a 179 Euro, mentre l'Oppo Find X3 Neo passa a 549 Euro.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta è disponibile a questo indirizzo.