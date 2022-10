Unieuro rinnova Offerte Solo Online: fino 60% in meno su tantissimi prodotti

Altra settimana, altre Offerte Solo Online da Unieuro con il rinnovo dell’iniziativa promozionale fino al 16 ottobre 2022. Come da nostra prassi, pertanto, vediamo quali sono i migliori dispositivi d’informatica ed elettronica in sconto sul sito della catena di distribuzione.

Notiamo innanzitutto la continua disponibilità di dispositivi Amazon a prezzi vantaggiosi: Amazon Fire TV Stick Lite scende a 19,99 euro, seguito dai 22,99 euro per Amazon Fire TV Stick 2021, e dal Fire TV Stick 4K a 29,99 euro, ovvero al 50% in meno. Parlando sempre dei prodotti del colosso dell’e-commerce, c’è anche Amazon Echo Dot a 17,99 euro.

Nel frattempo, ricordiamo che è iniziato l’Amazon Prime Day di ottobre 2022.

Se invece siete a caccia di uno smartwatch a cifre interessanti, potete trovare un economico Amazfit Bip U Pro in offerta a 39,99 euro, o anche l’Amazfit GTS 2 mini a 79,99 euro. Se invece preferite modelli di fascia alta, Unieuro propone Garmin Venu SQ a 149,99 euro al posto di 199,99 euro, e il Fitbit Sense a 219,90 euro anziché 329,99 euro.

Infine, notiamo la disponibilità di due smartphone di ultima generazione a prezzi allettanti. A rappresentare la fascia media è Motorola Edge 30 neo, venduto a 369 euro anziché 429,90 euro nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Per gli amanti del gaming, invece, ASUS ROG Phone 6 è in offerta a 1.029 euro; si tratta di una promozione minima rispetto al listino, ma potenzialmente d’interesse per chi è alla ricerca di un dispositivo mobile ad alte prestazioni.

In chiusura, segnaliamo la presenza del volantino Sottocosto da Unieuro fino al 16 ottobre.