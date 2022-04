Unieuro rinnova le Offerte Solo Online: le migliori promozioni fino al 17 aprile 2022

Nello stesso giorno in cui Unieuro lancia la promozione “Cambia il Tuo PC!” con rimborsi fino a 350 Euro sull’acquisto di un PC fisso o portatile, la medesima catena di distribuzione rinnova le Offerte Solo Online attive fino al 17 aprile 2022 includendovi una moltitudine di prodotti elettronici e d’informatica in sconto.

Senza scendere nel minimo dettaglio delle proposte migliori del momento, citiamo in particolare prodotti economici come lo smartphone Xiaomi Redmi 9A brandizzato WindTre a 99,99 Euro al posto dei 119,99 Euro di listino, oppure il dispositivo mobile vivo Y21 scontato da 179,99 Euro a 139,99 Euro. Restando nel settore della telefonia, non possiamo esimerci dal citare il pieghevole Motorola RAZR 5G brandizzato TIM al 50% in meno, ovvero a 799 Euro anziché 1.599 Euro.

Purtroppo non risultano esserci molti televisori disponibili in offerta in questo contesto specifico, ad eccezione dello smart TV Hisense A7100F venduto a 399,90 Euro anziché 549,90 Euro e, ovviamente, con supporto al DVB-T2 per il digitale terrestre.

Particolarmente interessanti sono, dunque, le promozioni su monitor da gaming come il modello HP X32 a 299,90 Euro al posto di 409,99 Euro, Huawei MateView GT 27 a 349,90 Euro e Huawei MateView GT 34 a 499,90 Euro.

In conclusione, riprendiamo anche le offerte sulla stampante a inchiostro Epson WorkForce Pro WF-3825DWF venduta a 129,99 Euro e la promozione sulla stampante laser HP LaserJet M110w proposta da Unieuro a 149,99 Euro.

