Unieuro rinnova le offerte solo online: sconti fino al 19 Febbraio 2023

In questo lunedì di febbraio 2023, Unieuro rinnova le offerte solo online che fino al 19 propongono un'ampia gamma di promozioni su tanti prodotti d'elettronica ed informatica. Gli sconti, come suggerisce il nome, saranno disponibili esclusivamente sul sito web della catena.

Il monitor da gaming LG UltraGear 24GN60R da 24 pollici è disponibile a 179 Euro, con un risparmio del 10% rispetto ai 199,99 Euro di listino.

In sconto però troviamo anche la smart tv Hisense 32A4CG da 32 pollici, a 179 Euro, il 22% in meno rispetto ai 229,90 Euro imposti dal produttore, mentre l'Hisense QLED 50E77HQ da 50 pollici 4K passa a 399,90 Euro, il 33% in meno dai 599,90 Euro imposti dal produttore.

Il Lenovo Yoga Slim 7 Pro con Intel Core i7, SSD da 512GB e schermo da 14 pollici. invece passa ad 899,90 Euro, il 30% in meno rispetto ai 1299 Euro di listino. L'Acer Swift 3 con AMD Ryzen 5, SSD da 512GB e schermo da 14 pollici invece è disponibile a 729,90 Euro, il 18% in meno dagli 899,90 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi 10 5G passa a 189 Euro, il 32% in meno dai 279,90 Euro precedenti.

La lista completa degli sconti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.