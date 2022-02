Unieuro rinnova le offerte solo online: sconti fino al 20 Febbraio 2022

Unieuro rinnova in giornata odierna le Offerte Solo Online, che saranno attive fino al prossimo 20 Febbraio 2022 su un'ampia gamma di dispositivi e prodotti d'elettronica.

La confezione con quattro AirTag è disponibile a 99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 119 Euro di listino. Il risparmio è quindi importante e rappresenta senza dubbio un ottimoprezzo.

L'Amazon Fire TV Stick 2021 Full HD invece è disponibile a 24,99 Euro, il 37% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino. Amazon Echo Dot viene proposto a 29,98 Euro, il 40% in meno rispetto ai 49,99 Euro di listino. Interessante anche l'Amazon Echo Dot di quarta generazione, che passa a 34,99 Euro, il 41% in meno dai 59,99 Euro precedenti.

Amazon Fire TV Stick Lite, invece, passa a 22,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino,, mentre Amazon Fire TV Stick 4K viene proposto a 34,99 Euro, il 41% in meno rispetto ai 59,99 Euro precedenti.

Tra gli smartphone segnaliamo l'offerta sullo Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 199,99 Euro, con un risparmio del 33% rispetto ai 299,90 Euro di listino. L'oppo A74 5G invece passa a 219,90 Euro nella versione brandizzata TIM.

La lista completa dei prodotti in sconto può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.