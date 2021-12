Unieuro rinnova le Offerte Solo Online: sconti fino al 26 Dicembre 2021

Nel giorno in cui Unieuro lancia le offerte Last Minute Xmas, la catena di distribuzione rinnova anche le promozioni solo online che saranno attive fino al 26 Dicembre 2021 e rappresentano un'ottima occasione per portare a casa dei prodotti in vista del Natale.

Xiaomi Mi Smart Band 5 è disponibile a 19,99 Euro, con un risparmio del 50% rispetto ai 39,99 Euro di listino, mentre Huawei Watch GT 2 con cassa da 46mm passa a 109,99 Euro, in calo del 52% dai 229,99 Euro imposti dal produttore. Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic invece è disponibile a 309 Euro: in questo caso lo sconto è del 22% rispetto ai 399,99 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti che troviamo in offerta segnaliamo il Samsung Galaxy A12 a 159,99 Euro, il 20% in meno dai 199,99 Euro di listino, ma anche l'Oppo A74 5G a 209,90 Euro e l'Oppo A53s a 169,99 Euro, con un risparmio del 15% rispetto ai 199,99 Euro di listino.

Interessante anche lo sconto su Xiaomi Mi Smart Clock, che passa a 39,99 Euro dai 59,99 Euro di listino, ma anche lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C a 99,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 149,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.