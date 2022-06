Unieuro rinnova le offerte solo online: sconti fino al 5 Giugno 2022

Unieuro rinnova in giornata odierna le offerte solo online, che propongono un'ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti fino al prossimo 5 Giugno 2022. La lista è davvero molto ampia e spazia da dispositivi d'elettronica ad elettrodomestici.

La confezione con un singolo Apple AirTag è disponibile a 30 Euro, in calo di 5 Euro rispetto ai 35 Euro di listino, con un risparmio del 14% netto. Se si opta per il box con quattro localizzatori, invece, il prezzo passa a 99 Euro, il 16% in meno dai 119 Euro imposti dal produttore, mentre l'alimentatore MagSafe è disponibile a 40 Euro.

Interessante anche lo sconto sull'iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, che può essere acquistato a 659 euro, in calo del 14% rispetto ai 769 Euro di listino. L'iPhone 13 da 256 gigabyte, invece, è disponibile a 929 Euro, 130 Euro in meno rispetto ai 1059 Euro di listino.

OnePlus Nord N100 invece viene proposto a 149,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 199 Euro precedenti. OnePlus Nord è disponibile a 299 Euro, il 25% in meno dai 399 Euro precedenti.

Per quanto riguarda i laptop, l'Acer Aspire 1 passa a 239,99 Euro, in calo del 20% dai 299,90 Euro precedenti. Il monitor LG 24GN600 da 24 pollici da gaming Full HD IPS con tempo di risposta di 1ms viene invece proposto a 189,99 Euro, il 23% in meno dai 249,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.