Unieuro rinnova le offerte solo online: sconti del 50% fino al 12 Giugno 2022

Non c'è solo il nuovo Sottoprezzo di Unieuro in giornata odierna. La catena di distribuzione d'elettronica infatti propone anche una serie di sconti molto interessanti nell'ambito delle Offerte Solo Online in scadenza il 12 Giugno 2022.

L'Oppo A94 5G è disponibile a 239,90 Euro, in calo del 35% rispetto ai 369,99 Euro di listino, nella versione con 128 gigabyte di memoria interna. In offerta troviamo anche lo Xiaomi Mi LED TV 4A da 32 pollici, a 169,99 Euro, con un risparmio del 39% dai 279,90 Euro.

In sconto c'è anche l'iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, a 659 Euro, il 14% in meno rispetto ai 769 Euro proposti dal colosso di Cupertino. iPhone 11 da 64 gigabyte passa a 549 Euro, con un risparmio dell'11% dai 619 Euro precedenti. iPhone 13 da 256 gigabyte passa a 939 Euro: lo sconto è dell'11% dai 1059 Euro imposti dal colosso americano. Non mancano le promozioni sugli accessori: l'alimentatore MagSafe passa a 40 Euro, mentre il cavo da Lightning ad USB è disponibile a 22 Euro.

Interessante anche lo sconto sul Lenovo V15 da 15,6 pollici con Intel Core i5 ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 449 Euro rispetto ai 699 Euro precedenti. L'MSI Gaming Katana GF66 da 15,6 pollici con Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte, invece, passa a 1499 Euro.